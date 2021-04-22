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«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Пашков: средний «Авангард» вытягивается в струнку и пытается обыграть сильный ЦСКА

Пашков: средний «Авангард» вытягивается в струнку и пытается обыграть сильный ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0
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Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнение о финальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА.

«В КХЛ мы получили неплохой финал, в нём есть интрига. Изначально шансы ЦСКА расценивал как предпочтительные, остаюсь при своём прежнем мнении. Аргументы чемпиона прежние — надёжная оборона, игра по счёту, наказание соперника за ошибки.

Но порадовало то, что и «Авангард» в московских матчах показал, что у него тоже есть козыри. Ещё в серии с «Ак Барсом» «ястребы» нащупали свой хоккей — терпеливый, позиционный, с большим количеством заблокированных бросков и резким выходом в атаку. Где-то ЦСКА похож на «Ак Барс» — и «Авангард», когда играет терпеливо и строго, вновь находит пути к победе.

При том хоккее, который сегодня мы видим в плей-офф КХЛ, очень важно открыть счёт. Если «Авангард» не будет совершать невынужденных ошибок и давать сопернику такую возможность, то серия затянется и станет равной, без фаворита. С моей точки зрения серия пока смотрится достаточно средне, но что жаловаться — имеем то, что имеем. Средняя команда — «Авангард» — вытягивается в струнку и пытается обыграть сильную — ЦСКА, которая в этом сезоне переживает не лучшие времена», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

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