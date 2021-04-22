Эвасон: у Капризова восхитительное начало карьеры в НХЛ

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал гол Кирилла Капризова в ворота «Аризоны» и игру россиянина в дебютном сезоне в НХЛ.
«Да, в эпизоде с голом Кирилл сыграл невероятно. Я не был в клубе, когда тут играл Мариан Габорик. Но Капризов — особенный игрок. Сражается в каждом эпизоде. Не так много матчей, в которых Кирилл незаметен и уходит в тень. Он постоянно вовлечен в игру, всегда на виду, вы его всегда видите на площадке и в атаке, и в обороне. Я считаю, это восхитительное начало карьеры в НХЛ», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.
Заброшенная шайба в ворота «Аризоны» стала для Капризова 19-й в 45 матчах регулярки, что является новым рекордом новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ. Российский форвард побил достижение Мариана Габорика, установленное 20 лет назад. В сезоне-2000/2001 словацкий нападающий забросил 18 шайб, приняв участие в 71 встрече.
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