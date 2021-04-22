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НХЛ подтвердила намерение позволить игрокам лиги участвовать в Олимпиаде

НХЛ подтвердила намерение позволить игрокам лиги участвовать в Олимпиаде
Хоккей / Олимпиада 2022 0

В НХЛ сохраняют планы разрешить хоккеистам лиги участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Это произойдёт, если будет достигнута договорённость с ИИХФ и Международным олимпийским комитетом. Лига сообщила об этом генеральным менеджерам клубов на конференции, передаёт TSN. При этом лига хочет срочно принять окончательное решение, поскольку должна составить календарь на сезон-2021/2022 и при этом знать, включать ли Олимпиаду в график или нет.

Ранее НХЛ сообщала, что разрабатывает список правил, при удовлетворении которых будет готова отпустить игроков для участия в Олимпиаде в Пекине.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Игроки НХЛ не принимали участия в предыдущей зимней Олимпиаде, которая состоялась в Пхёнчхане.

НХЛ разработает список условий для участия игроков лиги в Олимпиаде 2022 года в Пекине
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