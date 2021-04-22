Ковыршин: у сборной Беларуси состав пока что набирается с трудом

Форвард сборной Беларуси Евгений Ковыршин прокомментировал предстоящие матчи своей команды с Россией в рамках Еврочелленджа.
23 апреля против Беларуси в Москве сыграет национальная сборная России, 24 апреля — олимпийская.
«Любая товарищеская игра перед чемпионатом мира важна, поскольку многие компоненты требуют доработки. Россия – очень хороший соперник. Посмотрим, как мы будем выглядеть на их фоне.
Получит ли Россия преимущество, играя против Беларуси двумя разными составами? Да, у нас и состав-то с трудом набирается пока что. А в России много хоккеистов очень высокого уровня – тут даже говорить нечего. Они могут себе позволить и тремя составами сыграть. Что касается времени начала матчей… Думаю, будет сложно – тем более, в играх против такого соперника. Нас ждет непростое испытание. И придется приложить немало усилий, чтобы с ним справиться. Будет нелегко», — цитирует Ковыршина сайт Федерации хоккея Беларуси.
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