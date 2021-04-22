«Авангард» — ЦСКА: стартовые составы команд на третий матч финала КХЛ

Стали известны составы омского «Авангарда» и московского ЦСКА на третий матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Авангард»:



Грубец (Бобков);

Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;

Готовец — Береглазов, — Ковальчук — Зернов — Чинахов;

Чистяков — Каски, Хохлачёв — Семёнов — Толчинский;

Гончаров, Каблуков — Стась — Дедунов; Комаров.



ЦСКА:



Юханссон (Шарыченков);

Дальбек — Сергеев, Кемпе — Андронов — Карнаухов;

Киселевич — Рыков, Попов — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;

Ибрагимов, Соркин — Светлаков — Телегин, Афанасьев.



Напомним, что после двух матчей счёт в серии равный – 1-1.

«Авангард» — ЦСКА: онлайн-трансляция третьего матча финала Кубка Гагарина начнётся в 19:30