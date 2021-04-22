«Авангард» — ЦСКА: стартовые составы команд на третий матч финала КХЛ

Стали известны составы омского «Авангарда» и московского ЦСКА на третий матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;
Готовец — Береглазов, — Ковальчук — Зернов — Чинахов;
Чистяков — Каски, Хохлачёв — Семёнов — Толчинский;
Гончаров, Каблуков — Стась — Дедунов; Комаров.
ЦСКА:
Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Кемпе — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Рыков, Попов — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;
Ибрагимов, Соркин — Светлаков — Телегин, Афанасьев.
Напомним, что после двух матчей счёт в серии равный – 1-1.
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