Губерниев: Панарина звали в сборную, но он ответил вежливым отказом

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина звали в сборную России, но тот отказался.



«Важное. По моей информации Панарина звали, причём руководство сборной России, но Панарин ответил вежливым отказом. Он сказал, что не может ехать», – написал Губерниев в телеграм-канале «Реальный Губер».



Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Артемий Панарин может не получить вызов в национальную сборную России на чемпионат мира – 2021.



Ранее Дмитрий Губерниев высказался о том, что он хочет увидеть форварда в составе сборной России.



В текущем сезоне НХЛ Артемий Панарин провёл 35 матчей и набрал 52 очка: забросил 16 шайб и отдал 36 результативных передач.

Губерниев: хочу увидеть Панарина в сборной России. Плевать на его политические взгляды