Лууконен дебютирует за «Баффало» в матче с «Бостоном». Голкипер – победитель МЧМ-2020
Голкипер «Баффало Сэйбрз» дебютирует за клуб в матче с «Бостоном», который состоится 24 апреля, сообщает журналист Джон Вогл.
Главный тренер «Баффало» Дон Гранато сообщил, что Укко-Пекка Луукконен дебютирует в НХЛ 24 апреля. Матч с «Бостоном», который состоится 23 апреля, начнёт Дастин Токарски», – написал Джон Вогл в «твиттере».
Напомним, что Луукконен пбедитель молодёжного чемпионата мира – 2020 в составе сборной Финляндии. В текущем сезоне финской лиги голкипер провёл 13 матчей за ТПС, в АХЛ вратарь сыграл за «Рочестер» 14 встреч.
После 46 игр «Баффало» с 31 очком занимает последнее, восьмое место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
«Баффало» в 10-й раз подряд не вышел в плей-офф и повторил антирекорд НХЛ
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