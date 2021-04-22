Лууконен дебютирует за «Баффало» в матче с «Бостоном». Голкипер – победитель МЧМ-2020

Голкипер «Баффало Сэйбрз» дебютирует за клуб в матче с «Бостоном», который состоится 24 апреля, сообщает журналист Джон Вогл.



Главный тренер «Баффало» Дон Гранато сообщил, что Укко-Пекка Луукконен дебютирует в НХЛ 24 апреля. Матч с «Бостоном», который состоится 23 апреля, начнёт Дастин Токарски», – написал Джон Вогл в «твиттере».



Напомним, что Луукконен пбедитель молодёжного чемпионата мира – 2020 в составе сборной Финляндии. В текущем сезоне финской лиги голкипер провёл 13 матчей за ТПС, в АХЛ вратарь сыграл за «Рочестер» 14 встреч.



После 46 игр «Баффало» с 31 очком занимает последнее, восьмое место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

«Баффало» в 10-й раз подряд не вышел в плей-офф и повторил антирекорд НХЛ