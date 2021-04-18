«Баффало» в 10-й раз подряд не вышел в плей-офф и повторил антирекорд НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
После этого поражения «клинки» лишились шансов на выход в плей-офф.
Клуб пропустит розыгрыш Кубка Стэнли в 10-й раз подряд.
Как отмечает в своём «твиттере» обозреватель официального сайта НХЛ Дэвид Сатриано, это повторение антирекорда лиги, ранее установленного «Флоридой Пантерз» (в период с 2001 по 2011 годы) и повторённого «Эдмонтон Ойлерз» (с 2007 по 2016 годы).
В последний раз «клинки» выходили в плей-офф в 2011 году, а выигрывали серию 14 лет назад, в 2007 году.
В текущей таблице НХЛ «Баффало» занимает последнее место с 29 очками в 44 матчах.
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