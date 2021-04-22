Никитин: ЦСКА продолжал делать то, что хочет. Никаких специфических слов не было

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал третий финальный матч Кубка Гагарина, где армейцы обыграли «Авангард» (2:1).



«Каждая игра – это новая жизнь. Мы продолжали делать то, что хотим делать. Никаких специфических слов не было. Тяжёлая игра, готовимся дальше.



Мамин готовился уже сегодня. Надеемся, что он сыграет в следующем матче. Два удаления Робинсона за выброс шайбы? Второго не было, а первый – всякое случается. Почему оставили двух легионеров в атаке? Потому что Мамин не играл. Согласен, что Попов достойно его заменил. Эта тройка уже готовая. Саня – опытный игрок, он уже со многими поиграл. Я ещё раз повторюсь, что они два года назад уже играли вместе. Они и в том сезоне играли и в ходе плей-офф.



Вернётся ли Мамин в это звено в следующем матче? Не готов об этом говорить. Нужно всё проанализировать», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА обыграл «Авангард» и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина