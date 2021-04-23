Тренер «Далласа» — о разгроме от «Детройта»: похоже, это был не вечер Худобина

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал игру голкипера Антона Худобина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:7).

«Просто похоже, что это был не его вечер», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

В составе победителей покер оформил Якуб Врана и ещё по разу отличились Люк Гленденинг, Рихард Паник и Сэм Ганье. Нападающие Евгений Свечников и Владислав Наместников очков в этой встрече не набрали. За «Даллас» забивали Радек Факса, Джо Павелски и российский нападающий Денис Гурьянов. Российского голкипера «Далласа» заменили после первого периода, он пропустил три гола после девяти бросков. Сменщик Худобина Джейк Эттинджер справился с 10 бросками из 13.