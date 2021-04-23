Барков в шестой раз забросил 20+ шайб за сезон. Это новый рекорд «Флориды»

Финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков оформил дубль в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:4) – эти шайбы стали для форварда 20-й и 21-й в чемпионате. Теперь форвард шестой раз в карьере забросил больше 20 шайб за сезон – это рекорд «Флориды», сообщает PR NHL в «твиттере».
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Предыдущее достижение – 20 голов в пяти сезонах – принадлежало Олли Йокинену и Натану Хортону.
В текущем сезоне Барков провёл 42 игры в составе «Флориды» и набрал 48 очков: забросил 21 шайбу и отдал 27 результативных передач.
После 28 матчей «Флорида» занимает второе место в Центральном дивизионе, отставая от «Каролины» на два очка. Кстати, у «Харрикейнз» сыграно на две игры меньше. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
В следующем матче «Пантерз» и «Каролина» сыграют друг с другом 25 апреля в 2:00 мск.
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