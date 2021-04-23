Мерзликин: наши поражения – это просто позор! Я не хочу, чтобы у нас было как в «Баффало»

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин прокомментировал серию из 8 поражений своей команды.
«Я устал. Я устал проигрывать матчи. Я знаю, что мы пытаемся конкурировать, но становится уже просто плохо. Что есть — то есть, я буду честен с вами. Это очень больно. Я просто хочу стереть этот сезон и не думать об этом. Наша серия поражений — это просто позор. Для нас, для нашей организации. Никогда не терпел таких поражений! Конечно, мы не проигрываем специально.
Не знаю, кто и как из парней это переживает лично, говорю за себя. Сколько мы там проиграли, семь, восемь матчей? Это очень грустно. Я просто не могу спать, это очень больно. Я не хочу, чтобы у нас было так, как в «Баффало». «Клинки» прошли через это и нашли способ побеждать. Нам тоже нужно это сделать.
Мы не забиваем в большинстве? Я не знаю, что сказать. Это не моя работа — забивать в большинстве, я не знаю. В прошлом сезоне мы тоже проиграли пять матчей подряд, но были все вместе и прошли через это. Если вы посмотрите расширенную статистику, то у нас всё нормально, но результата нет», – сказал Мерзликин на пресс-конференции после матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3).
Из 17 последних встреч «Коламбус» выиграл только два, и ещё дважды смог взять по одному очку за поражения вне основного времени. Серия поражений «Баффало» в феврале и марте 2021 года составила 18 матчей.
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