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Назаров: хоккей – спорт номер один в России. Все смотрят финал Кубка Гагарина

Назаров: хоккей – спорт номер один в России. Все смотрят финал Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0
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Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина, где ЦСКА встречается с «Авангардом».

«Внимательно слежу за финальной серией Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Как обычно, хватает разговоров о судействе, но куда без них? На мой взгляд, в финале много политики и негатива. Нужно получать удовольствие от игры, любить наш хоккей. ЦСКА пока выигрывает со счётом 2-1, видно, что у армейцев много опыта, даже несмотря на то, что по сравнению с прошлыми сезонами их состав не такой звёздный. Но «Авангард», думаю, ещё поборется. Хоккей – спорт номер один в России. Такое ощущение, что у нас никто не работает, все смотрят финал Кубка Гагарина», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, что после трёх матчей в серии ведут армейцы – 2-1.

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