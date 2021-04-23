Назаров: хоккей – спорт номер один в России. Все смотрят финал Кубка Гагарина

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина, где ЦСКА встречается с «Авангардом».



«Внимательно слежу за финальной серией Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Как обычно, хватает разговоров о судействе, но куда без них? На мой взгляд, в финале много политики и негатива. Нужно получать удовольствие от игры, любить наш хоккей. ЦСКА пока выигрывает со счётом 2-1, видно, что у армейцев много опыта, даже несмотря на то, что по сравнению с прошлыми сезонами их состав не такой звёздный. Но «Авангард», думаю, ещё поборется. Хоккей – спорт номер один в России. Такое ощущение, что у нас никто не работает, все смотрят финал Кубка Гагарина», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, что после трёх матчей в серии ведут армейцы – 2-1.

ЦСКА будет работать, «Авангард» попробует кайфовать. Чего ждать от финала Кубка Гагарина Армейцы очень сильны и ещё не насытились победами. Но и «Авангард» уже готов брать трофей.