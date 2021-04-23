Окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2022 может быть принято в мае

Обозреватель канадской компании TSN Фрэнк Серавалли прокомментировал переговоры между НХЛ и МОК по поводу согласования финансовых вопросов, касающихся участия игроков из НХЛ в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.



«НХЛ, ассоциация игроков, Международная федерация хоккея надеются, что решение удастся принять в мае, именно на этот срок назначен дедлайн. Нужно достичь согласия по финансовым вопросам, время поджимает, потому что календарь следующего сезона НХЛ хотела сформировать уже в июне, и лиге необходимо понимать, отправятся ли игроки на Олимпийские игры, или нет. Но вопрос в том, что Международный олимпийский комитет сейчас озадачен проведением летней Олимпиады в Токио, для них это приоритет», — отметил Серавалли в эфире TSN Insider Trading.



Напомним, что НХЛ и ассоциация игроков лиги 11 июля 2020 года продлили действие коллективного соглашения до сезона-2025/2026. Новое соглашение позволит планировать международный календарь, в нём подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 года при достижении договорённости с МОК.

НХЛ подтвердила намерение позволить игрокам лиги участвовать в Олимпиаде