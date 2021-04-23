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Шипачёв будет капитаном сборной России в матче с Беларусью

Шипачёв будет капитаном сборной России в матче с Беларусью
Хоккей / Евротур 0

Нападающий сборной России Вадим Шипачёв назначен капитаном команды на первый матч Еврочелленджа со сборной Беларуси, сообщает официальный «твиттер» сборной России по хоккею.

В твиттер-аккаунте сборной появились фотографии из раздевалки «ВТБ Арены», где сегодня пройдёт матч с Беларусью. На одном из фото представлен игровой свитер Шипачёва с капитанской нашивкой.

Напомним, что сегодня с Беларусью сыграет национальная сборная России, завтра, 24 апреля — олимпийская. 25 апреля начнётся второй подготовительный цикл. 28 апреля россияне вылетят в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведёт два матча против швейцарцев.

Эти матчи проходят в рамках подготовки к чемпионату мира – 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 25 мая по 6 июня.

Расписание матчей / Календарь игр - ЧМ по хоккею 2021
Сборная России начала подготовку к чемпионату мира в Латвии
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