Шипачёв будет капитаном сборной России в матче с Беларусью

Нападающий сборной России Вадим Шипачёв назначен капитаном команды на первый матч Еврочелленджа со сборной Беларуси, сообщает официальный «твиттер» сборной России по хоккею.
В твиттер-аккаунте сборной появились фотографии из раздевалки «ВТБ Арены», где сегодня пройдёт матч с Беларусью. На одном из фото представлен игровой свитер Шипачёва с капитанской нашивкой.
Напомним, что сегодня с Беларусью сыграет национальная сборная России, завтра, 24 апреля — олимпийская. 25 апреля начнётся второй подготовительный цикл. 28 апреля россияне вылетят в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведёт два матча против швейцарцев.
Эти матчи проходят в рамках подготовки к чемпионату мира – 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 25 мая по 6 июня.
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