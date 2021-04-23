Захаркин: игрока должны приглашать в сборную только по его спортивным результатам

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин прокомментировал ситуацию с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, который может пропустить чемпионат мира в Риге.



«Сейчас у сборной России есть обширный штаб, который работает с командой круглогодично. И этот штаб должен быть постоянно в контакте с игроком. Понимать и его функциональное состояние, и психоэмоциональное. Проще говоря, быть в курсе его жизни и спортивных успехов. А что касается каких-то политических высказываний игроков, то тут всё просто — каждый имеет право на собственное мнение. Нельзя вообще так ставить вопрос — приглашать хоккеиста в сборную или нет из-за его заявлений. Игрока должны приглашать в сборную только по своим спортивным результатам и в соответствии с физической готовностью к конкретному турниру. Так что если тренеры его видят в команде, он должен вызываться», — цитирует Захаркина Матч ТВ.

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