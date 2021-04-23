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Стал известен состав сборной России на матч с Беларусью

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен состав сборной России на матч с Беларусью
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Сегодня, 23 апреля, на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» состоится первый матч Еврочелленджа между сборными России и Беларуси. Начало — в 18:00 мск.

Сборная России объявила стартовый состав, сообщается на официальной странице ФХР в «Твиттере».

Яковлев — А. Марченко, Кузьменко — Шипачёв — Бурдасов;
Лямкин — Юдин, Коваленко — Красковский — Коршков;
Дронов — Ожиганов, К. Марченко — Сафонов — Э. Галимов;
Хафизуллин, Подколзин — Каменев — Тимкин; Цицюра.

Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком будет Иван Бочаров.

Календарь ЧМ-2021

Напомним, что сегодня с Беларусью сыграет национальная сборная России, завтра, 24 апреля, — олимпийская. 25 апреля начнётся второй подготовительный цикл. 28 апреля россияне вылетят в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Биль проведут два матча со швейцарцами.

Шипачёв будет капитаном сборной России в матче с Беларусью
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