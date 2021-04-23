Стал известен состав сборной России на матч с Беларусью

Сегодня, 23 апреля, на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» состоится первый матч Еврочелленджа между сборными России и Беларуси. Начало — в 18:00 мск.
Сборная России объявила стартовый состав, сообщается на официальной странице ФХР в «Твиттере».
Яковлев — А. Марченко, Кузьменко — Шипачёв — Бурдасов;
Лямкин — Юдин, Коваленко — Красковский — Коршков;
Дронов — Ожиганов, К. Марченко — Сафонов — Э. Галимов;
Хафизуллин, Подколзин — Каменев — Тимкин; Цицюра.
Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком будет Иван Бочаров.
Напомним, что сегодня с Беларусью сыграет национальная сборная России, завтра, 24 апреля, — олимпийская. 25 апреля начнётся второй подготовительный цикл. 28 апреля россияне вылетят в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Биль проведут два матча со швейцарцами.
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