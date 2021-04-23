Журналист TSN не считает Капризова главным претендентом на «Колдер Трофи» из-за игры в КХЛ

Комментатор TSN Горд Миллер на своей странице в «Твиттере» высказал мнение о призе лучшему новичку сезона в НХЛ.



«Пошли отличные разговоры о том, кто же получит «Колдера». Присоединюсь к обсуждению. Мне кажется, нужно учесть ещё один фактор: профессиональные лиги, в которых хоккеист играл ранее. Капризов провёл 340 матчей за шесть сезонов в КХЛ, а Робертсон — 63 (три — в НХЛ в прошлом сезоне и 60 — в АХЛ)», — говорится в сообщении.



«Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. По мнению экспертов, одним из главных фаворитов на эту награду является форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.



В нынешнем сезоне НХЛ 23-летний Капризов провёл 45 матчей, в которых набрал 38 (19+19 очков). Его конкурент, 21-летний американец Джейсон Робертсон из «Даллас Старз», — 36 очков (14+22) в 41 встрече.

«Капризов сыграл невероятно. Это особенный игрок!» Что говорят в НХЛ о русской звезде Там уже предлагают вручить россиянину приз лучшему новичку сезона, а главный тренер команды не перестаёт восхищаться своим подопечным.