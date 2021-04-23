Шипачёв — об отказе Панарина сыграть на ЧМ: я в такие разговоры не лезу
Капитан сборной России Вадим Шипачёв прокомментировал решение нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина отказаться от выступления на чемпионате мира — 2021 в Риге.
«Почему Артемия Панарина не будет в сборной России? У каждого свой сезон, он играет ещё классный сезон. Мы же не знаем, может, у него какие-то травмы или ещё что-то. Я в такие разговоры не лезу. Приедет — здорово, нет — значит нет. Думаю, штаб сборной с ним связывался. Я с ним не общался, но знаю, что Тёма — классный хоккеист», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Ранее стало известно, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет на чемпионате мира по хоккею в Риге. Президент ФХР Владислав Третьяк подтвердил эту информацию.
Третьяк подтвердил, что Панарин не выступит на чемпионате мира — 2021
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