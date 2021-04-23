Сборная феерила, чирлидерши танцевали, фанаты вывесили триколор. Россия — Беларусь: фото

23 апреля в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» национальная команда России одержала победу над сборной Беларуси в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу команды Валерия Брагина.
Капитан сборной России Вадим Шипачёв подвёл итоги матча.
«Не играли много. Хорошо вышли, были моменты, много желания, эмоций. Где-то не справились с руками, с ногами, не набрали оптимальную форму, но выиграли. Ребятам следует понимать, что команда должна выигрывать. Молодые ребята здорово сыграли. Первый период вкатывались, повторюсь, давно не играли, тяжело входить в игру. В третьем периоде была недоконцентрация, нужно увереннее доигрывать такие периоды, не давать сопернику ни шанса», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Лучшие кадры с матча Россия — Беларусь — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 23 апреля 2021
-
22:43
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:27
-
22:14
-
21:50
-
21:23
-
21:13
-
21:01
-
20:57
-
20:49
-
20:46
-
20:44
-
20:39
-
20:24
-
20:00
-
19:46
-
19:34
-
19:20
-
19:04
-
18:59
-
18:43
-
17:53
-
17:50
-
17:37
-
17:29
-
16:57
-
16:52
-
16:31
-
15:58
-
15:52
-
15:38
-
15:22
-
15:00