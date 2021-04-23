Сборная феерила, чирлидерши танцевали, фанаты вывесили триколор. Россия — Беларусь: фото

23 апреля в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» национальная команда России одержала победу над сборной Беларуси в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу команды Валерия Брагина.

Капитан сборной России Вадим Шипачёв подвёл итоги матча.



«Не играли много. Хорошо вышли, были моменты, много желания, эмоций. Где-то не справились с руками, с ногами, не набрали оптимальную форму, но выиграли. Ребятам следует понимать, что команда должна выигрывать. Молодые ребята здорово сыграли. Первый период вкатывались, повторюсь, давно не играли, тяжело входить в игру. В третьем периоде была недоконцентрация, нужно увереннее доигрывать такие периоды, не давать сопернику ни шанса», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Лучшие кадры с матча Россия — Беларусь — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.