Форвард «Локо» Никулин: «Динамо» — команда мастеровитее. Второе место — хороший результат

Нападающий «Локо» Степан Никулин, ставший лучшим бомбардиром и лучшим снайпером плей-офф, подвёл итоги финальной серии плей-офф МХЛ с «Динамо» (1-4).

«Динамо» показало свой лучший хоккей, у нас были провалы в обороне. Не реализовали моменты — и вот результат. Мы знали, что «Динамо» — сильная команда. Больше всего удивило, что они были единым монолитом — все четыре звена пахали как одно, ни одно сочетание нельзя было выделить. Против таких команд тяжело играть. Огромное спасибо болельщикам «Локо». Они постоянно кричали, поддерживали, бились даже лучше нас. В первом периоде сами себе привезли голы, создали проблемы. Старались их решить — почти получилось, немного не повезло. «Динамо» — более мастеровитая команда, поэтому отыграться не получилось. Во время тайм-аута тренерский штаб постарался нас успокоить, сказать, что ничего страшного не произошло и впереди много времени. Нужно было оставаться единым коллективом и продолжать играть. Постарались сплотиться, все бились, старались. К парням претензий нет, все молодчики. Мы проиграли, но плюсы были. Для кого-то это был первый плей-офф, поэтому второе место — хороший результат, этот опыт был полезен для всех нас», — сказал Никулин после пятой встречи с «Динамо» (5:7).