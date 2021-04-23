Форвард «Динамо» — о пятом матче с «Локо»: стадион поменьше «ВТБ-Арены», но поддержка была

Нападающий МХК «Динамо» Александр Кисаков прокомментировал завоевание Кубка Харламова.

«Пока немного в шоке, ещё не осознал, что мы победили. Скорее всего, только утром проснусь и пойму, что мы чемпионы. Не думаю, что «Локо» считался изначально фаворитом. В регулярном чемпионате мы забрали у них три матча из четырёх. Настраивались играть первым номером. Серия получилась сложной, все встречи были упорными. Играли на равных, просто кому-то везло больше. Все парни мастеровитые, всё умеют, поэтому фактор удачи очень важен. Сегодня мы настраивались на победу, сразу начали атаковать, залетело два быстрых гола. Первые голы придали нам уверенности, оставалось только довести дело до победы. Огромное спасибо болельщикам. Стадион поменьше, чем «ВТБ-Арена», но поддержка была очень хорошая», — сказал Кисаков после пятой встречи с «Локо» (7:5, 4-1).