Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад повторил уникальное клубное достижение Ягра

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Нападающий «рейнджеров» Мика Зибанеджад отдал две результативные передачи.
Как отмечает официальная страница NHL Public Relations в «Твиттере», шведский форвард набрал 18 (7+11) очков в матчах с «Филадельфией» в текущем сезоне. Это самый большой результат игрока «Рейнджерс» за сезон против одного соперника с эпохи расширения НХЛ (с сезона-1967/1968. — Прим. «Чемпионата»).
Таким образом, Зибанеджад повторил достижение Яромира Ягра, который в сезоне-2005/2006 набрал 18 очков в матчах с «Нью-Йорк Айлендерс».
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