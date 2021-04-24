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Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад повторил уникальное клубное достижение Ягра

Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад повторил уникальное клубное достижение Ягра
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Нападающий «рейнджеров» Мика Зибанеджад отдал две результативные передачи.

Как отмечает официальная страница NHL Public Relations в «Твиттере», шведский форвард набрал 18 (7+11) очков в матчах с «Филадельфией» в текущем сезоне. Это самый большой результат игрока «Рейнджерс» за сезон против одного соперника с эпохи расширения НХЛ (с сезона-1967/1968. — Прим. «Чемпионата»).

Таким образом, Зибанеджад повторил достижение Яромира Ягра, который в сезоне-2005/2006 набрал 18 очков в матчах с «Нью-Йорк Айлендерс».

4 очка Панарина и Бучневича на двоих помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»
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