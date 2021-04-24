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Капризов — в тройке звёзд дня в НХЛ

Капризов — в тройке звёзд дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

НХЛ на официальном сайте опубликовала тройку лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Третьей звездой дня стал вратарь «Баффало Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен, который отразил 36 бросков в дебютном матче с «Бостон Брюинз» (6:4).

Вторая звезда дня — российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, оформивший дубль во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).

Первой звездой дня признан форвард «Баффало» Сэм Райнхарт, на счету которого хет-трик в матче с «Бостоном» (6:4).

Напомним, Капризов забил в четвёртом матче подряд и установил рекорд «Уайлд» по продолжительности голевой серии для новичков. Ранее в этом сезоне он уже повторил достижение Мариана Габорика (сезон-2000/2001) и Паскаля Дюпуи (сезон-2001/2002), забивавших в трёх матчах подряд.

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У Кирилла уже 21 гол и 40 очков, а «Миннесота» снова одержала победу.
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