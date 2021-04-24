Россия и Беларусь сыграют во втором матче Еврочелленджа в 14:00
Сегодня, 24 апреля, на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» состоится второй матч Еврочелленджа между сборными России и Беларуси. Начало — в 14:00 мск.
Завтра, 25 апреля, начнётся второй подготовительный цикл. 28 апреля россияне вылетят в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведут два матча с командой Швейцарии.
Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира — 2021, который пройдёт в Латвии, в городе Рига, с 25 мая по 6 июня.
Напомним, в первом матче Еврочелленджа сборная России обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 6:3 (0:0, 6:1, 0:2) в пользу подопечных Валерия Брагина. Дубль оформил Егор Коршков.
Россия не пощадила Беларусь. Наши забили шесть голов за период!
Репетиция перед чемпионатом мира команде Валерия Брагина пока удаётся, но третья двадцатиминутка матча была сыграна слабо.
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