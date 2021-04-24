Россия и Беларусь сыграют во втором матче Еврочелленджа в 14:00

Сегодня, 24 апреля, на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» состоится второй матч Еврочелленджа между сборными России и Беларуси. Начало — в 14:00 мск.



Завтра, 25 апреля, начнётся второй подготовительный цикл. 28 апреля россияне вылетят в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведут два матча с командой Швейцарии.



Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира — 2021, который пройдёт в Латвии, в городе Рига, с 25 мая по 6 июня.

Напомним, в первом матче Еврочелленджа сборная России обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 6:3 (0:0, 6:1, 0:2) в пользу подопечных Валерия Брагина. Дубль оформил Егор Коршков.