Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Россия и Беларусь сыграют во втором матче Еврочелленджа в 14:00

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Россия и Беларусь сыграют во втором матче Еврочелленджа в 14:00
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Сегодня, 24 апреля, на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» состоится второй матч Еврочелленджа между сборными России и Беларуси. Начало — в 14:00 мск.

Завтра, 25 апреля, начнётся второй подготовительный цикл. 28 апреля россияне вылетят в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведут два матча с командой Швейцарии.

Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира — 2021, который пройдёт в Латвии, в городе Рига, с 25 мая по 6 июня.

Напомним, в первом матче Еврочелленджа сборная России обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 6:3 (0:0, 6:1, 0:2) в пользу подопечных Валерия Брагина. Дубль оформил Егор Коршков.

Россия не пощадила Беларусь. Наши забили шесть голов за период!
Репетиция перед чемпионатом мира команде Валерия Брагина пока удаётся, но третья двадцатиминутка матча была сыграна слабо.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021