Духачек: на ОИ-2018 был второразрядный турнир, насчёт Пекина все пожимают плечами

Ветеран заокеанской спортивной журналистики Эрик Духачек критически отозвался о процессе переговоров между НХЛ и МОК о возможном участии хоккеистов из НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.



«Лига, ассоциация игроков и ИИХФ выступают за участие игроков НХЛ в Олимпиаде, но до сих пор не получены обязательства от МОК по покрытию расходов, как это было на пяти предыдущих Олимпиадах с участием энхаэловцев. Переговоры должны быть завершены к концу мая, потому что лиге необходимо планировать дальнейшее расписание. Учитывая тот факт, что в НХЛ в предстоящем сезоне войдёт клуб из Сиэтла, затягивать с проектом календаря не хочется, если это вообще возможно.



Конечно, МОК пытается сосредоточиться на летних Олимпийских играх в Токио, но объясните мне, как это может мешать переговорам по хоккейному турниру? У МОК недостаточно персонала, чтобы вести два отдельных разговора? Ведь проблемы практически не изменились с момента последнего участия НХЛ в Играх в 2014 году.



Мне кажется, что это стандартная волокита, которая продолжается до тех пор, пока переговоры не достигнут точки кипения, а затем кто-то моргнёт. Разговоры ведут два упрямых существа, и перед Олимпиадой — 2018 в Пхёнчхане никто не моргнул. Результат — второразрядный хоккейный турнир, который, впрочем, подпитал надежды некоторых игроков, которые никогда не попали бы на Игры при другом раскладе. Вряд ли матчи в Пхёнчхане захватывали дух у болельщиков по всему миру. Я спрашивал многих людей на этой неделе относительно переговоров по Пекину — 2022. Всё, что я получил, — это коллективное пожимание плечами и вариации ответов на тему: «Кто знает, что из этого получится?» Это вообще подходит для описания жизни в наши дни, и не только в НХЛ», — приводит слова Духачека The Athletic.

Окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2022 может быть принято в мае