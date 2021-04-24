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В составе сборной России на второй матч с Беларусью всего семь игроков с первой встречи

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В составе сборной России на второй матч с Беларусью всего семь игроков с первой встречи
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Сегодня, 24 апреля, на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» состоится второй матч Еврочелленджа между сборными России и Беларуси. Начало — в 14:00 мск.

Сборная России объявила стартовый состав, сообщается на официальной странице ФХР в «Твиттере».

Кирсанов — Рафиков, К. Марченко — Морозов — Подколзин;
Науменков — Пыленков, Коваленко — Красковский — Бардаков;
Сергеев — Паутов, Кукштель — Сафонов — Цицюра;
Антипин, Ефремов — Иванов — Моисеев.

Место в воротах российской команды займёт Иван Бочаров. Его сменщиком будет Иван Федотов.

Таким образом, всего семь игроков сборной, участвовавших в первой встрече, сыграют и сегодня.

Напомним, в первом матче Еврочелленджа сборная России обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 6:3 (0:0, 6:1, 0:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.

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Репетиция перед чемпионатом мира команде Валерия Брагина пока удаётся, но третья двадцатиминутка матча была сыграна слабо.
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