В составе сборной России на второй матч с Беларусью всего семь игроков с первой встречи

Сегодня, 24 апреля, на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» состоится второй матч Еврочелленджа между сборными России и Беларуси. Начало — в 14:00 мск.
Сборная России объявила стартовый состав, сообщается на официальной странице ФХР в «Твиттере».
Кирсанов — Рафиков, К. Марченко — Морозов — Подколзин;
Науменков — Пыленков, Коваленко — Красковский — Бардаков;
Сергеев — Паутов, Кукштель — Сафонов — Цицюра;
Антипин, Ефремов — Иванов — Моисеев.
Место в воротах российской команды займёт Иван Бочаров. Его сменщиком будет Иван Федотов.
Таким образом, всего семь игроков сборной, участвовавших в первой встрече, сыграют и сегодня.
Напомним, в первом матче Еврочелленджа сборная России обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 6:3 (0:0, 6:1, 0:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.
- 24 апреля 2021
-
12:52
-
12:14
-
11:00
- 23 апреля 2021
-
22:14
-
21:13
-
21:01
-
20:57
-
20:46
-
20:44
-
20:24
-
19:20
-
17:50
-
16:57
-
15:22
-
15:00
-
10:00
- 22 апреля 2021
-
21:43
-
20:13
-
18:54
-
18:13
-
16:52
-
15:24
-
14:48
-
14:23
-
11:52
- 21 апреля 2021
-
23:14
-
17:40
-
17:00
-
15:21
-
12:45
-
09:30
- 20 апреля 2021
-
23:04
-
18:43
-
16:24
- 19 апреля 2021
-
13:45