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В составе сборной России на второй матч с Беларусью всего семь игроков с первой встречи

Сегодня, 24 апреля, на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» состоится второй матч Еврочелленджа между сборными России и Беларуси. Начало — в 14:00 мск.



Сборная России объявила стартовый состав, сообщается на официальной странице ФХР в «Твиттере».



Кирсанов — Рафиков, К. Марченко — Морозов — Подколзин;

Науменков — Пыленков, Коваленко — Красковский — Бардаков;

Сергеев — Паутов, Кукштель — Сафонов — Цицюра;

Антипин, Ефремов — Иванов — Моисеев.



Место в воротах российской команды займёт Иван Бочаров. Его сменщиком будет Иван Федотов.

Таким образом, всего семь игроков сборной, участвовавших в первой встрече, сыграют и сегодня.

Напомним, в первом матче Еврочелленджа сборная России обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 6:3 (0:0, 6:1, 0:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.