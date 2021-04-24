Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» — ЦСКА: стартовые составы команд на четвёртый матч финала КХЛ

«Авангард» — ЦСКА: стартовые составы команд на четвёртый матч финала КХЛ
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Стали известны составы омского «Авангарда» и московского ЦСКА на четвёртый матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);
Готовец — Береглазов, Костин — Найт — Буше;
Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов — Чинахов;
Чистяков — Каски, Хохлачёв — Каблуков — Толчинский;
Гончаров, Комаров — Стась — Дедунов; Грицюк.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Мамин — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Попов — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;
Рыков, Соркин — Светлаков — Телегин; Афанасьев.

Напомним, что после трёх матчей в серии впереди ЦСКА.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021