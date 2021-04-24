«Авангард» — ЦСКА: стартовые составы команд на четвёртый матч финала КХЛ

Стали известны составы омского «Авангарда» и московского ЦСКА на четвёртый матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Готовец — Береглазов, Костин — Найт — Буше;
Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов — Чинахов;
Чистяков — Каски, Хохлачёв — Каблуков — Толчинский;
Гончаров, Комаров — Стась — Дедунов; Грицюк.
ЦСКА:
Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Мамин — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Попов — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;
Рыков, Соркин — Светлаков — Телегин; Афанасьев.
Напомним, что после трёх матчей в серии впереди ЦСКА.
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