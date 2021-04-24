«Авангард» — ЦСКА: стартовые составы команд на четвёртый матч финала КХЛ

Стали известны составы омского «Авангарда» и московского ЦСКА на четвёртый матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Авангард»:



Грубец (Бобков);

Готовец — Береглазов, Костин — Найт — Буше;

Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов — Чинахов;

Чистяков — Каски, Хохлачёв — Каблуков — Толчинский;

Гончаров, Комаров — Стась — Дедунов; Грицюк.



ЦСКА:



Юханссон (Шарыченков);

Дальбек — Сергеев, Мамин — Андронов — Карнаухов;

Киселевич — Гилмор, Попов — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;

Рыков, Соркин — Светлаков — Телегин; Афанасьев.



Напомним, что после трёх матчей в серии впереди ЦСКА.