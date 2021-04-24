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«Авангард» — ЦСКА. Платная трансляция
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16:50 Мск
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«Авангард» — ЦСКА: омичи забили один гол за 12 минут в большинстве

«Авангард» — ЦСКА: омичи забили один гол за 12 минут в большинстве
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче финала Кубка Гагарина 24 апреля на «Арене Балашиха» встречаются омский «Авангард» и ЦСКА. Счёт в серии – 2-1 в пользу армейцев.

«Авангард» за два первых периода 12 минут играл в большинстве, но смог забить только один раз. В первом периоде удаление до конца матча получил форвард армейцев Андрей Локтионов, нанёсший удар клюшкой между ног нападающему «Авангарда» Климу Костину. Омичи реализовали это удаление лишь под конец – уже во втором периоде.

Сразу после этого ещё одно удаление до конца игры получил Максим Шалунов, въехав в голову Андрея Стася. В конце периода две минуты получил Клас Дальбек. Эти удаления «Авангарду» реализовать не удалось. У армейцев общее штрафное время после двух периодов составило 52 минуты.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
24 апреля 2021, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
3-й период
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Слепышев (Лайпсик) – 09:03' (5x5)   0:2 Мамин (Карнаухов, Сергеев) – 12:11' (5x5)   1:2 Найт (Костин, Буше) – 23:14' (5x4)
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