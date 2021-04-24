«Авангард» — ЦСКА: омичи забили один гол за 12 минут в большинстве

В четвёртом матче финала Кубка Гагарина 24 апреля на «Арене Балашиха» встречаются омский «Авангард» и ЦСКА. Счёт в серии – 2-1 в пользу армейцев.



«Авангард» за два первых периода 12 минут играл в большинстве, но смог забить только один раз. В первом периоде удаление до конца матча получил форвард армейцев Андрей Локтионов, нанёсший удар клюшкой между ног нападающему «Авангарда» Климу Костину. Омичи реализовали это удаление лишь под конец – уже во втором периоде.



Сразу после этого ещё одно удаление до конца игры получил Максим Шалунов, въехав в голову Андрея Стася. В конце периода две минуты получил Клас Дальбек. Эти удаления «Авангарду» реализовать не удалось. У армейцев общее штрафное время после двух периодов составило 52 минуты.