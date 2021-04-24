Болельщики желали удачи, Сотникова наблюдала с трибун. Яркие фото победы сборной России

24 апреля во втором матче Еврочелленджа сборная России обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Беларуси в матче Еврочелленджа – 2:0.
«Победа есть победа. Самое главное, что мы просмотрели всех кандидатов. Сейчас будем определяться, будет более суженный состав. Эти две игры и нужны были, чтобы посмотреть этих кандидатов.
Довольны результатом, вратарь хорошо сыграл, в обороне неплохо сработали. В атаке были хорошие моменты, забивать надо было больше. Довольны результатами этих двух игр. Вчера у нас одни играли, сегодня другие. Будем анализировать, кто пойдёт дальше с нами.
Бочаров сыграл лучше Самонова, и это может внести некий сумбур в выбор голкиперов? У нас три вратаря в обойме, и удачная игра Бочарова только плюс в команде. Не имеет значения, кто из какого клуба. У нас есть тренер вратарей, с которым мы постоянно общаемся. И нас только радует то, что он хорошо отстоял.
Мы не сравниваем два матча с Беларусью, наша задача была – посмотреть всех игроков во встречах с одним и тем же соперником. Впереди второй этап – игры в Швейцарии. До чемпионата мира ещё далеко, рано делать какие-то выводы.
У Коршкова была причина отсутствия в составе, не буду о ней говорить. Решили сыграть этим составом. Как оценю игру питерского звена? В большинстве были хорошие моменты у них, не забили в пустые ворота. Эти молодые игроки перспективные, и от них зависит, как они будут развиваться. У них хорошее будущее».
Лучшие кадры с матча Россия — Беларусь — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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