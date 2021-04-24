Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил утреннюю тренировку своей команды перед вторым гостевым матчем с «Нью-Йорк Айлендерс».



Накануне Овечкин в матче с «Айлендерс» получил травму нижней части тела — за три минуты до конца основного времени россиянин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.



В сегодняшней тренировке место Овечкина в звене с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном занял Даниэль Спронг. «Мы прорабатываем кое-что в звене, в том числе и Овечкина», — прокомментировал ситуацию с Александром главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. Он не стал пояснять, сыграет ли Овечкин или нет.



Если 35-летний форвард пропустит игру, это будет только 18-я игра его в его карьере в НХЛ, которую он пропустил из-за травмы.

У нападающего «Вашингтона» Овечкина травма нижней части тела