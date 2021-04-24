Фисенко хочет расторгнуть контракт с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко не хочет играть в казанском клубе и планирует добиться расторжения контракта по обоюдному согласию сторон.



Об этом сообщает «Бизнес Online». По их информации, «Ак Барс» также не заинтересован в игроке и может обменять его. Действующий контракт Фисенко с клубом рассчитан до 2022 года.



Фисенко подписал двухлетний контракт с казанским клубом в 2019 году. Его зарплата – 32 млн рублей за сезон. В минувшем сезоне нападающий провел 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (2+2) очка. В плей-офф на его счету была одна результативная передача в восьми играх.

Ранее в КХЛ он выступал за новокузнецкий «Металлург», «Амур», «Сибирь», «Адмирал» и «Авангард». Всего в лиге он сыграл 458 матчей и набрал 116 (47+69) очков.