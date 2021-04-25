«Вегас» обыграл «Анахайм», одержав девятую победу подряд в сезоне

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чандлер Стивенсон (2), Уильям Каррье, Вильям Карлссон и Ши Теодор. За «Анахайм» единственный гол забил Сэм Стил, российский форвард Александр Волков за 15.59 на площадке записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «-1».

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«Голден Найтс» одержал девятую победу подряд, а для «Дакс» это поражение стало седьмым в последних 10 встречах. Следующий матч 29 апреля «Вегас» проведёт дома с «Колорадо Эвеланш», а «Анахайм» 27 и 29 апреля сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее в рамках игрового дня «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3, заброшенной шайбой отметился Кирилл Капризов.