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«Вегас» обыграл «Анахайм», одержав девятую победу подряд в сезоне

«Вегас» обыграл «Анахайм», одержав девятую победу подряд в сезоне
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чандлер Стивенсон (2), Уильям Каррье, Вильям Карлссон и Ши Теодор. За «Анахайм» единственный гол забил Сэм Стил, российский форвард Александр Волков за 15.59 на площадке записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «-1».

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«Голден Найтс» одержал девятую победу подряд, а для «Дакс» это поражение стало седьмым в последних 10 встречах. Следующий матч 29 апреля «Вегас» проведёт дома с «Колорадо Эвеланш», а «Анахайм» 27 и 29 апреля сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стивенсон (Пасиоретти) – 00:28' (5x5)   0:2 Стивенсон (Теодор) – 14:44' (5x5)   0:3 Каррье (Пьетранджело) – 26:12' (5x5)   1:3 Стил (Терри, Волков) – 42:00' (5x5)   1:4 Карлссон (Маршессо, Пьетранджело) – 45:39' (5x5)   1:5 Теодор (Макнэбб, Стивенсон) – 47:17' (5x5)

Ранее в рамках игрового дня «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3, заброшенной шайбой отметился Кирилл Капризов.

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