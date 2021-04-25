«Оттава» уступила «Ванкуверу», несмотря на шайбу и ассист Дадонова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нейт Шмидт, Брок Бёзер, Таннер Пирсон и Джей Ти Миллер.

За «Оттаву» голы забили Колин Уайт и Евгений Дадонов. Российский форвард за 16.27 на площадке также записал на свой счёт результативную передачу, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Никита Зайцев за 18.06 на льду дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1». Другой российский защитник Артём Зуб за 16.09 сделал один бросок и заработал показатель полезности «0».

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Следующие матчи 27 и 29 апреля уже «Оттава» будет принимать «Ванкувер».