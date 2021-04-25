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«Оттава» уступила «Ванкуверу», несмотря на шайбу и ассист Дадонова

«Оттава» уступила «Ванкуверу», несмотря на шайбу и ассист Дадонова
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нейт Шмидт, Брок Бёзер, Таннер Пирсон и Джей Ти Миллер.

За «Оттаву» голы забили Колин Уайт и Евгений Дадонов. Российский форвард за 16.27 на площадке также записал на свой счёт результативную передачу, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Никита Зайцев за 18.06 на льду дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1». Другой российский защитник Артём Зуб за 16.09 сделал один бросок и заработал показатель полезности «0».

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Следующие матчи 27 и 29 апреля уже «Оттава» будет принимать «Ванкувер».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Шмидт – 01:43' (5x5)   1:1 Уайт (Браун, Дадонов) – 08:32' (5x5)   2:1 Бёзер (Хьюз, Миллер) – 24:46' (5x4)   2:2 Дадонов – 51:52' (5x5)   3:2 Пирсон (Хорват, Хэмоник) – 53:45' (5x5)   4:2 Миллер (Мотт, Хорват) – 59:06' (en)
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