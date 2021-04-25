Лавиолетт: не уверен, что Овечкин сыграет в следующем матче

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об участии российского форварда Александра Овечкина в следующем матче.
«Будет ли он на следующей игре? Не уверен на данный момент. Мы станем проявлять осторожность на этом этапе сезона. Не собираемся ничем рисковать, пока идём к плей-офф, но, надеюсь, его состояние продолжит улучшаться», — цитирует Лавиолетта Том Гулитти в своём «твиттере».
Напомним, Овечкин получил травму 23 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Александр подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся
В текущем сезоне НХЛ форвард провёл 43 игры и набрал 42 очка: забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных очков.
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