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Игроки «Торонто» скинулись, чтобы оказать помощь хоккеистам своего фарм-клуба

Игроки «Торонто» скинулись, чтобы оказать помощь хоккеистам своего фарм-клуба
Хоккей / НХЛ 0
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Высокооплачиваемые игроки «Торонто Мэйпл Лифс» скинулись деньгами, чтобы оказать финансовую помощь хоккеистам своего фарм-клуба в АХЛ, идею предложил нападающий Джейсон Спецца, сообщает Sportsnet.

Минимальная зарплата в АХЛ составляет $ 51 тыс. в год до вычета налогов, но из-за сокращённого сезона игроки получат менее половины от причитающихся по контракту денег.

«Мы не хотели поднимать вокруг этого шум, но не получилось. Надо отдать должное Спецце — он предложил эту идею и костяк лидеров посчитал это важным делом. Мы все знаем, что для многих это сложный год, и хотели сами позаботиться об этом», — цитирует капитана команды Джона Тавареса Sportsnet.

В текущем сезоне НХЛ «Торонто» с 65 очками лидирует в таблице Северного дивизиона и опережает «Виннипег Джетс» на восемь очков.

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