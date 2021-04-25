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Бекстрём: когда Овечкина нет в составе, другие должны прибавлять и брать ответственность

Бекстрём: когда Овечкина нет в составе, другие должны прибавлять и брать ответственность
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал игру команды в отсутствие капитана Александра Овечкина.

«Мы все знаем, какой он игрок и что он даёт команде. Другие должны прибавить, брать на себя ответственность, когда его нет в составе. Это задача для всей команды. Мы уже говорили об этом», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Овечкин получил травму 23 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Александр подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся

В текущем сезоне НХЛ форвард провёл 43 игры и набрал 42 очка: забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных очков.

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