Назаров: надо уменьшить вратарскую экипировку в КХЛ, подогнав её под единый стандарт с НХЛ

Известный тренер Андрей Назаров выступил за уменьшение размеров вратарской экипировки в Континентальной хоккейной лиге. Назаров считает, что экипировка голкиперов должна быть одного стандарта с НХЛ.



«Наконец-то мы увидели сказочную игру между «Авангардом» и ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Гол за секунду до окончания третьего периода, шайба в меньшинстве в овертайме… Всё в лучших традициях жанра. Очень захватывающий и валидольный матч. Побольше бы такого хоккея в нашей лиге!



В нынешнем сезоне мне довелось посмотреть много матчей НХЛ. Бросилось в глаза, что там очень много заброшенных шайб. Причём прямыми бросками, вратари зачастую не успевают перестраиваться. Всё это благодаря уменьшенной несколькими годами ранее экипировке голкиперов. Да, сами вратари от этого немного страдают, но в целях популяризации хоккея надо уменьшить вратарскую экипировку в КХЛ, подогнав её под единый стандарт с НХЛ. Не должно быть различий. Повторюсь, нужен единый стандарт, как и в вопросе с размером площадок.



В таком случае у нас появится много новых бомбардиров, голевых моментов и заброшенных шайб тоже станет больше. Хоккей станет только зрелищнее, можно будет привлечь новых спонсоров, число болельщиков на трибунах станет больше. Люди платят деньги не для того, чтобы увидеть на табло счёт 1:0. Им нужен праздник. Здесь важны содействие и активная работа в том числе со стороны ИИХФ. Никто не будет ходить на скучный и неинтересный продукт.



Напоследок расскажу одну интересную историю. В своё время я играл в «Сан-Хосе» вместе с вратарём Артуром Ирбе. Так вот он просил, чтобы по его щиткам перед матчем ездил автобус. Знаете, для чего? Чтобы щитки были шире и больше. Но тогда в НХЛ не было никаких ограничений, поэтому хитрый латыш пошёл на такие меры», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Сделай мне больно. Голкиперы НХЛ жалуются на синяки и шишки Теперь ясно, почему Бобровский не играет так, как может.