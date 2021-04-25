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Майоров: удаления Локтионова и Шалунова — трагическое стечение обстоятельств

Майоров: удаления Локтионова и Шалунова — трагическое стечение обстоятельств
Хоккей / КХЛ 0
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказала мнение об обилии удалений у хоккеистов ЦСКА во вчерашнем матче финала Кубка Гагарина против «Авангарда» (3:4 ОТ). Армейцы в общей сложности заработали 60 минут штрафа.

«Когда Локтионов сзади заехал клюшкой Костину по «ракушке», это просто дело случая. Нападающий ЦСКА хотел сопернику клюшку подбить, а тот как раз в этот момент развернулся к нему задом. Вот и попало случайно! Но в соответствии с правилами это серьёзное нарушение. Чем руководствовался Шалунов, когда Стася в голову ударил в безобидной ситуации, трудно сказать. Но мне представляется, что оба этих момента — трагическое стечение обстоятельств.

Обратите внимание, что с самого начала плей-офф игроки ЦСКА удалялись очень умеренно. А в субботу получилось что-то из ряда вон — 60 минут штрафа! Армейцы сами же от этого и пострадали в гораздо большей степени. У них из состава выпало сразу два центральных нападающих, один из которых, Максим Шалунов — лучший снайпер плей-офф. Атакующий потенциал команды сразу упал. Кроме того, команда сбилась с ритма, возможно, именно поэтому игроки начали и более мелкие фолы хватать», — цитирует Майорова «Матч ТВ».

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