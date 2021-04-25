Тертышный: в жизни столько не матерился, как в серии с питерским «Динамо»

Форвард ханты-мансийской «Югры» Никита Тертышный поделился впечатлениями от завоевания Кубка Петрова – главного трофея Высшей хоккейной лиги.



«Став чемпионом, сначала было непонимание того, что именно происходит в данный момент времени. В голове у меня было одно: «одна из моих мечт сбылась, и всё это происходит сейчас». Сейчас я просто кайфую от того, что мы завоевали этот кубок! Кто был самым сложным соперником в плей-офф? Это сто процентов «Динамо» из Санкт-Петербурга в полуфинале. Это был самый тяжёлый раунд. Признаюсь, я в жизни столько не матерился, как в серии с Питером!

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Ночь после чемпионства была бессонной. Весь город праздновал победу, и это очень круто! Из всех машин и квартир слышно было тех, кто болел за нас и кто верил в нас.

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Естественно, «Югра», как и новокузнецкий «Металлург», достойны того, чтобы выступать в КХЛ. Эти команды воспитали тех людей, которые принесли стране олимпийское золото и сейчас «взрывают» НХЛ», — приводит слова Тертышного сайт ВХЛ.

«Югра» стала обладателем Кубка Петрова