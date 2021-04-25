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Здено Хара — о 1600-м матче в НХЛ: счастлив, что всё ещё играю в эту игру — это привилегия

Здено Хара — о 1600-м матче в НХЛ: счастлив, что всё ещё играю в эту игру — это привилегия
Хоккей / НХЛ 0
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Защитник «Вашингтона» Здено Хара отреагировал на достижение в 1600 игр в НХЛ. 44-летний словак стал 13-м игроком в истории НХЛ и пятым среди защитников, кто достиг этого рубежа.

«Прошлая ночь была особенной. Не только из-за рубежа, но и из-за всех, кто в ней участвовал. Я счастлив, что, но я бы не был здесь без любви и поддержки со стороны моей жены Татьяны и трёх прекрасных детей — Эллиза, Бена и Зака. Я люблю вас!

Играть в эту игру — привилегия, и для меня большая честь быть частью «Кэпиталз» с таким классным владельцем, менеджерами, тренерами и персоналом. И, конечно же, я так благодарен всем своим товарищам по команде, о которых я так сильно забочусь. Видеть, как все собираются вокруг цифры «1600», для меня было особенным. Мы строим отношения внутри коллектива, и это то, что создаёт отличную команду, то, что создаёт братство. Большое спасибо, ребята, это была значимая ночь. И, конечно же, спасибо, фанаты. Мы с нетерпением ждем вашей поддержки с трибун «Кэпитал Ван Арена»!», — написал Хара в своём «инстаграме».

44-летний защитник «Вашингтона» Здено Хара проводит 1600-й матч в НХЛ
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