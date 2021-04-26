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Форвард «Коламбуса» Григоренко стал второй звездой матча с «Тампой»

Форвард «Коламбуса» Григоренко стал второй звездой матча с «Тампой»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 4:3.

Нападающий «синих мундиров» Михаил Григоренко признан второй звездой матча. Россиянин забросил шайбу в ворота Андрея Василевского.

Первой звездой стал защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, третья звезда — его одноклубник, форвард Ондржей Палат, набравший 3 (1+2) очка.

В нынешнем сезоне Григоренко принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. Для россиянина гол в матече с «Тампой» стал первым со 2 февраля.

«Тампа» в овертайме обыграла «Коламбус», Андрей Василевский пропустил три шайбы
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