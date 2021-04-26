Яремчук — о поражении «Металлурга» в финале ВХЛ: всё, что могли, сделали, но не получилось

Нападающий «Авангарда» Александр Яремчук поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (2-2), а также поделился впечатлениями от финала ВХЛ. Нападающий участвовал в финале в составе новокузнецкого «Металлурга» с «Югрой».

«Прилетели только в Новокузнецк, я посидел там пару часов и сразу обратно. Конечно, обидно было, что проиграли, но не было такого, что сами отдали матч. Всё, что могли, сделали, отдали, но не получилось.

В принципе, поиграл много, потому что во втором раунде три травмы были, дисквалификация. Но вот надо было выходить — и вышел. В центре, с краю — везде поиграл, всё нормально. Чувствую себя отлично», — приводит слова Яремчука официальный YouTube-аккаунт «Авангарда».