Хартли: потеря Стася немного усложняет план «Авангарда», но ничего не поделаешь

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (2-2), а также прокомментировал возвращение форварда Александра Яремчука. Нападающий участвовал в финале ВХЛ в составе новокузнецкого «Металлурга» с «Югрой».
«Яремчук — это просто невероятная история! Он приехал с одного финала на другой. Уникальная история, такое нечасто бывает. Он отличный молодой парень.
Посмотрим, что у нас с травмами. Потеря Стася немного усложняет план, но ничего не поделаешь. Мы продолжаем идти вперёд. В прошлом матче был заявлен Грицюк, и он отлично проявил себя на позиции центрального, где, по большому счёту, никогда и не играл.
Это наша команда. Мы с гордостью и страстью идём с первого дня тренировочных сборов. На протяжении всего сезона мы готовились к этому моменту. Понятно, что гарантий никаких не было. Ведь попасть в финал мечтаем не только мы, но и любая другая команда. Ребята находят энергию, находят решения. Мы не будем искать оправданий. Мы просто продолжаем двигаться вперёд», — приводит слова Хартли официальный YouTube-аккаунт «Авангарда».
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