Бывшие наставники омского «Авангарда» – Петри Матикайнен и Раймо Сумманен – выиграли золотые медали в европейских чемпионатах в нынешнем сезоне. Матикайнен стал чемпионом вместе с австрийским «Клагенфуртом», а Сумманен – со словенским клубом «Олимпия» из Любляны.



«Клагенфурт» стал чемпионом австрийской Ice Hockey League, обыграв в финале итальянский «Больцано» (4-1 в серии). «Олимпия» выиграла чемпионат Альпийской хоккейной лиги, обыграв в финале итальянскую команду «Ациаго» (3-0).



Матикайнен проработал в «Авангарде» два сезона (2012/2013 и 2013/2014). В первом сезоне омичи под его руководством проиграли в полуфинале конференции, а во втором сезоне не вышли в плей-офф. После «Авангарда» Матикайнен работал в КХЛ в братиславском «Словане», а затем возглавлял финский «Пеликанс».



Сумманен с перерывами проработал в омской команде 5 неполных сезонов (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015), выведя «Авангард» в финал Кубка Гагарина-2012, где его команда в семи матчах уступила ОХК «Динамо». «Олимпия» стала первым местом его работы на должности главного тренера после того, как в марте 2015 года «Авангард» отказался продлевать с финном контракт. Два бывших тренера «Авангарда» взяли золотые медали в европейских чемпионатах



Бывшие наставники омского «Авангарда» – Петри Матикайнен и Раймо Сумманен – выиграли золотые медали в европейских чемпионатах в нынешнем сезоне. Матикайнен стал чемпионом вместе с австрийским «Клагенфуртом», а Сумманен – со словенским клубом «Олимпия» из Любляны.



«Клагенфурт» стал чемпионом австрийской Ice Hockey League, обыграв в финале итальянский «Больцано» (4-1 в серии). «Олимпия» выиграла чемпионат Альпийской хоккейной лиги, обыграв в финале итальянскую команду «Ациаго» (3-0).



Матикайнен проработал в «Авангарде» два сезона (2012/2013 и 2013/2014). В первом сезоне омичи под его руководством проиграли в полуфинале конференции, а во втором сезоне не вышли в плей-офф. После «Авангарда» Матикайнен работал в КХЛ в братиславском «Словане», а затем возглавлял финский «Пеликанс».



Сумманен с перерывами проработал в омской команде 5 неполных сезонов (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015), выведя «Авангард» в финал Кубка Гагарина-2012, где его команда в семи матчах уступила ОХК «Динамо». «Олимпия» стала первым местом его работы на должности главного тренера после того, как в марте 2015 года «Авангард» отказался продлевать с финном контракт.