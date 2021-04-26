Хартли: «Авангард» забросил шикарные шайбы и не позволил многое сделать ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о победе над ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина (2:0).



«Две шикарные шайбы наши ребята забросили. В частности, Шарипзянов только вышел со скамейки штрафников и забил. ЦСКА — одна из лучших команд КХЛ по игре в большинстве, а мы сегодня забили важнейший гол в меньшинстве. Затем мы очень надёжно сыграли в обороне, все действовали слаженно, агрессивно и не позволили ЦСКА многое сделать. Грубец здорово сыграл в воротах. Серия переезжает в Балашиху, готовимся к следующей игре.



Почему ЦСКА будто бьётся в стену обороны «Авангарда»? Хороший вопрос, но я не могу ответить за ЦСКА, у меня своих проблем достаточно. Но отмечу, что ни одна из команд не даёт соперникам ни сантиметра свободного льда, от этого такая напряжённость матчей. Сегодня мы здорово подловили ЦСКА и, считаю, заслуженно победили», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» обыграл ЦСКА в пятом матче и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина