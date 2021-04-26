Шарипзянов: стараюсь ловить шайбу зубами, хоть у меня их и нет. Но героем себя не считаю

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу над ЦСКА в пятом финальном матче Кубка Гагарина (2:0).
«Хорошая игра. В первом периоде обе команды осторожничали, но во втором нам удалось забить голы, ребята молодчики. В третьем отрезке ЦСКА бежал, мы больше оборонялись и добились победы.
Мой гол? Я только вышел со скамейки штрафников, оказался третьим защитником и пришлось играть на позиции форварда. Увидел, что Семёнову отскочила шайба, а я знаю, что Сэм умеет такие передачи отдавать. Я ускорился, получил пас и забил. Сначала даже не увидел, что забросил шайбу, понял по реакции Кирилла. Не считаю себя героем «Авангарда», все мы играем… Семь блокированных бросков? Стараюсь ловить шайбу зубами, хоть у меня их и нет, помогать команде.
Не сказал бы, что мы ждём контратак. Мы стараемся хорошо играть в своей зоне и играть первым номером. Наши форварды хорошо создают и забивают, они молодцы», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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- 26 апреля 2021
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