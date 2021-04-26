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Шарипзянов: стараюсь ловить шайбу зубами, хоть у меня их и нет. Но героем себя не считаю

Шарипзянов: стараюсь ловить шайбу зубами, хоть у меня их и нет. Но героем себя не считаю
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу над ЦСКА в пятом финальном матче Кубка Гагарина (2:0).

«Хорошая игра. В первом периоде обе команды осторожничали, но во втором нам удалось забить голы, ребята молодчики. В третьем отрезке ЦСКА бежал, мы больше оборонялись и добились победы.

Мой гол? Я только вышел со скамейки штрафников, оказался третьим защитником и пришлось играть на позиции форварда. Увидел, что Семёнову отскочила шайба, а я знаю, что Сэм умеет такие передачи отдавать. Я ускорился, получил пас и забил. Сначала даже не увидел, что забросил шайбу, понял по реакции Кирилла. Не считаю себя героем «Авангарда», все мы играем… Семь блокированных бросков? Стараюсь ловить шайбу зубами, хоть у меня их и нет, помогать команде.

Не сказал бы, что мы ждём контратак. Мы стараемся хорошо играть в своей зоне и играть первым номером. Наши форварды хорошо создают и забивают, они молодцы», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангард» обыграл ЦСКА в пятом матче и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина
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