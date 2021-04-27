Форвард сборной Швеции Люселль забил красивый гол белорусам, пройдя через всю площадку

В эти минуты в Плейно на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» идёт матч первого игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Беларуси принимает Швецию.
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу шведов. Один из голов забил шведский нападающий Фабиан Люселль, пройдя через всю площадку.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии. Сегодня, 27 апреля, сборная России проведёт стартовый матч на турнире со сборной США.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
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