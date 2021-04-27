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Сборная России забила первый гол на ЮЧМ-2021, сократив отставание в счёте в матче с США

В эти минуты в Фриско на стадионе «Комерика-центр» проходит матч первого игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором Национальная команда России встречается со сборной США.

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу сборной США. Первую шайбу за сборную России на ЮЧМ-2021 забросил Данила Юров.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее на турнире сборная Беларуси разгромно проиграла Швеции (1:5), а Чехия победила Германию (3:1).