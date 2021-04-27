Мичков — о камбэке: тренер видел, что происходит на площадке, и вовремя поменял звенья
Нападающий сборной России U18 Матвей Мичков прокомментировал победу над командой США (7:6 ОТ) в стартовом матче на юниорском чемпионате мира.
«После счёта 1:5 тренер всё видел, что происходит на площадке, вовремя поменял сочетания звеньев, наша команда взбодрилась. Все верили в победу, хорошо, что всё так сложилось, и мы выиграли матч», — передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Матч первого игрового дня прошёл в Фриско на стадионе «Комерика-центр». В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков.За США голы забили Райан Чесли, Дилан Дюк (2), Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.
Невероятный старт России на ЮЧМ! Летели американцам 1:5, но сотворили героический камбэк!
Главные русские звёзды Мичков и Мирошниченко оформили по дублю, а победу в овертайме принёс хитрый бросок Чибрикова.
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